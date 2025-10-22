Омск-Информ
·Общество

Жители северных районов Омской области получили доступ к 4G-сети Т2

Проект откроет новые возможности для развития малого бизнеса и реализован в рамках программы Т2 по развитию сетевой инфраструктуры в Омской области.

В двух малых населенных пунктах на севере Омской области – селе Кузнецово Тевризского района и поселке Скородум Усть-Ишимского района – оператор Т2 запустил базовые станции стандарта 4G. Теперь жители этих территорий, где ранее не было устойчивого покрытия, могут пользоваться стабильной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом.

Село Кузнецово и поселок Скородум находятся на берегу Иртыша, в труднодоступных северных районах региона. В каждом из населенных пунктов проживает менее 500 человек. Благодаря новому оборудованию жители получили возможность звонить, пользоваться мессенджерами, социальными сетями, работать и учиться дистанционно.

Как отмечают в компании, запуск сети 4G открывает новые возможности для развития малого бизнеса и повышения качества жизни на отдаленных территориях. Проект реализован в рамках программы Т2 по развитию сетевой инфраструктуры в Омской области.

С начала года оператор уже обеспечил связью 34 малых населенных пункта региона. В их числе – Большая Тебендя Усть-Ишимского района, Тамбовка Седельниковского района, Кольтюгино Тарского района, Курганка и Качесово Муромцевского района, Таскатлы Колосовского района, Покровка Называевского района, Луговой Любинского района, Кромы Исилькульского района, Макаркино Черлакского района и Преображеновка Саргатского района.

Компания Т2 продолжает развивать инфраструктуру связи, делая современные цифровые технологии доступными жителям Омской области, вне зависимости от удаленности их населенного пункта.

