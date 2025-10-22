В Омской области стартовал прием заявок на гранты программы «Родные города» 

Жители Омска и Тарского района могут подать заявки на реализацию проектов в сферах культуры, экологии, спорта и образования и получить до 1 млн рублей. Лучшие идеи выберут в рамках грантового конкурса компании «Газпром нефть».

Андрей Шавин

В Омской области начался прием заявок на участие в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Участвовать в нем могут некоммерческие организации, бюджетные учреждения и активные жители региона, реализующие инициативы в области культуры, спорта, экологии, образования, городской среды и сохранения наследия.

Заявки принимаются с 20 октября по 26 ноября 2025 года на цифровой платформе программы. Главный критерий отбора – социальная значимость и практическая польза проекта для конкретного населенного пункта.

По словам директора программы социальных инвестиций «Родные города» Ярины Сугаковой, гранты предоставляются не столько проектам, сколько людям, которые хотят улучшить жизнь вокруг и знают, как это делать.

– Мы даем им возможность развиваться, обучаем проектному управлению, объединяем в сообщество социальных инвесторов, которые вкладывают свою энергию и ответственность. Нам важно не только помочь реализовать идею, но и сопровождать ее до устойчивого результата, – отметила она.

Победители грантового конкурса будут объявлены в марте 2026 года и смогут получить до 1 млн рублей на реализацию своих идей, а также методическую поддержку. Эксперты программы помогут участникам разработать заявки и подобрать наиболее актуальные инициативы для региона.

Как отмечают организаторы, грантовый конкурс стал одним из ключевых инструментов поддержки местных сообществ. Только в 2025 году в рамках программы реализовано 138 проектов, из которых почти каждый десятый – в Омске. Среди них – троллейбусная аудиоэкскурсия, научно-популярные маршруты и создание природного мини-сада.

– Участие в грантовом конкурсе «Газпром нефти» помогло осуществить мечту жителей нашего микрорайона, – рассказала автор проекта «Природный мини-сад в сквере имени Тимофея Белозерова», председатель комитета ТОС «Заозерный-2» Олеся Гембух. – Поддержка Омского НПЗ позволила создать мини-парк, где высажено более 300 кустарников и деревьев. Теперь рядом с домом есть уютное место для прогулок с семьей.

С 2013 года в регионах присутствия компании реализовано более 1300 проектов. Многие из них стали культурными брендами территорий – среди них астрономический лекторий «Смотри на звезды» в Оренбурге, фестиваль кубинского танца «Чака Чака» в Тюмени и фестиваль локальной культуры «Местные» в Ханты-Мансийске.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что благодаря поддержке Омского НПЗ активные омичи получили возможность воплотить десятки общественно значимых идей.

– Более 100 городских проектов реализованы при поддержке грантов «Газпром нефти». Их результатом стали новые арт-пространства, туристические аудиогиды и инклюзивные мероприятия. Особенно важно, что каждый из них создан с любовью к родному региону, – подчеркнул глава региона.

Программа «Родные города» реализуется в ЯНАО, ХМАО–Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге и направлена на улучшение качества жизни в регионах присутствия компании.