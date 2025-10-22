Народный артист России Александр МИХАЙЛОВ: «В Сибирь поедут жить со всего мира»

Известный актер, побывавший недавно в Омске, рассказал, кто живет в его доме в экопоселении «Азъ Градъ», в какой премьере его увидят зрители и когда в Сибири начнут расти бананы.

Легенда советского и российского кинематографа, народный артист России, кинорежиссер, педагог, общественно-политический деятель, обладатель многочисленных государственных, светских и церковных наград Александр Михайлов недавно побывал в Омске, дал концерт, а также пообщался с журналистами РИА «Омск-информ» и медиа «Трамплин». Будучи тесно связанным с Сибирью и Омском, ставший в прошлом году почетным гражданином Омского района, он рассказал, чем привлекательна территория азиатской части России. А также раскрыл секреты: кто живет в его доме в «Азъ Граде» и в каких новинках его смогут увидеть зрители в ближайшей будущем.

Земляки

– Александр Яковлевич, вы часто бываете в Сибири, в Омске в том числе, что вами движет?

– Я приезжаю к землякам, к друзьям. Как-то приехал к своему другу Михаилу Евдокимову, когда он был губернатором Алтайского края. И Сергеич произнес такую фразу: «У нас одна с тобой малая родина». Я удивился, в каком смысле? Я родился в Забайкалье, в Восточной Сибири, он – на Алтае, в Западной Сибири. А вот это, говорит, и есть наша малая родина. Согласился с ним, и да, я в ответе за свою родину. Что бы ни было, как бы ни было, я отвечаю за нее. Переживаю за то, что произошло с Байкалом. Переживаю, что за последние 50 лет вырублена треть сибирских лесов. Часто приезжаю на Байкал, мне там интересно, это мое святое место. И к Омску у меня сложилось особое отношение.

– А что в Омске особенного?

– Я и раньше часто бывал в Омске, но долго ничего необычного в нем не видел. А потом, когда стал погружаться в его историю, сделал для себя массу удивительных открытий. По поводу Омска у меня своя теория. Когда в древности произошла глобальная климатическая катастрофа и начался исход из Гипербореи, первая ветвь поселилась в районе Индии. Там до сих пор живы мифы о том, что белые боги пришли с севера.

Вторая ветвь гиперборейцев пошла на северо-восток и поселилась на стыке двух рек – Омь и Ирий. Ирий Тишайший – это древнее название Иртыша. Ом – вообще мантра… Может быть, звучит парадоксально, неожиданно, но это приходит из разных источников. В Омской области находится и космический кристалл, который уже оказывает влияние на Землю. Когда буду внутренне готов, обязательно съезжу в Окунево, также наслышан про пять озер, все это очень интересно.

«Дом Михайлова»

– Уже несколько лет ваше имя связывают с экопоселением «Азъ Градъ» в Омском районе. Расскажите об этом подробнее.

– Кто-то сказал, что каждый случай – это первый признак необходимости. Уверен, что наша встреча с основателем «Азъ Града» Андреем Никитенко обязательно должна была произойти. И вот, встречаюсь с человеком, который действительно влюблен в свой край. Андрей Никитенко, омский предприниматель, продает большую часть бизнесов и решает вернуться к истокам, возводит с нуля экопоселение. Это удивительно!

Он очень образованный человек. Нет большего счастья, чем когда я приезжаю к Андрею, туда, где тихо и спокойно. Это происходит либо во время гастролей, или приезжаю на какие-то праздники, а иногда и без повода. С Андреем хочется о многом говорить, он большой эрудит, очень интересный человек.

– У вас уже там дом свой, в нем кто-то живет в ваше отсутствие?

– Я был очень удивлен, когда однажды мне звонит Андрей и говорит: «Мы тебе, Александр Яковлевич, строим дом», показывает фотографии.

Конечно, строго говоря, это не мой дом. Когда в «Азъ Граде» проходят фестивали, и туда приезжают гости, дети, например, очень любят спать под кроватями. Гости с удовольствием учатся печку растапливать… Так что, фактически «Дом Михайлова» находится в общем пользовании.

– А вы не планируете, когда вам, может быть, надоест жить в столице, мотаться с гастролями, взять и осесть в «Азъ Граде»?

– Все может быть. Пути Господни неисповедимы. Никто не знает, что будет завтра. А от Москвы я устаю, это правда.

Премия имени Конюхова

– Недавно вы стали лауреатом десятой, юбилейной, Всероссийской премии имени Федора Конюхова. Главным спонсором юбилейной церемонии выступил известный омский предприниматель и меценат Святослав Капустин. Что значит эта награда для вас?

– Федор Конюхов – великий русский путешественник, отдельное уникальное явление, выдающийся человек. Я с ним лично встречался дважды, это происходило в компании мецената Сергея Козубенко, политика Сергея Бабурина и прославленного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Конечно, очень приятно оказаться в числе лауреатов премии, учрежденной фондом «Возрождение Тобольска».

И я очень рад, что мне довелось познакомиться и подружиться со Святославом Капустиным. Здесь, в Омске, у него удивительные проекты, от некоторых я просто в шоке, в хорошем смысле. Кроме удивления, ничего не испытываю. Ценно, что, имея бизнес в сфере IT, он активно поддерживает культуру.

Верю в Россию!

– Тогда – вопросы из области культуры. Где вас смогут увидеть зрители?

– В этом году прошли съемки второго сезона сериала «Алла, такси!», и скоро выйдет премьера. Я там играю поющего под гитару, пьющего человека.

– К вашему юбилею вышла ваша книга «Спаси и сохрани мою Россию...». Информации о ней, к сожалению, мало. Расскажите, о чем она?

– Поскольку книга готовилась к моему 80-летию, там много высказываний обо мне близких людей, друзей. Я просил их быть объективными, чтобы они ко мне критично отнеслись. Вот, как они чувствуют, так и высказывались.

Благодаря этой книге я многое осознал. Вот, например, что недостаточно уделял внимания моим детям, они были в состоянии такого одиночества колоссального. Хотя в книге есть и мои воспоминания, не скажу, что мне удалось выйти на исповедальный уровень, на крик души. Хотя душа-то о многом кричит.

Что-то я фиксирую в дневнике, но вряд ли когда-то его опубликую. У меня есть своя точка зрения на многие вещи. Есть огромная вера, что мы, наша страна, находимся под покровом Божьим. Вот в этом я убежден.

И мне интересно жить сейчас, на стыке колоссальных событий. Мы живем в совершенно уникальное время. Эра Рыб сменилась эрой Водолея. Такого еще не было, чтобы так терзали нашу душу, Россию терзали, уничтожали, добивали. Но эра Водолея покровительствует России. Значит, все должно закончиться хорошо для нашей страны.

Дух наших воинов поражает

– Вы часто бываете на наших новых территориях, в зоне конфликта, что там видите?

– Я очень благодарен нашим ребятам, которые бьются на какой-то немыслимой силе духа. Недавно был в Херсонской области. Конечно, там все очень непросто, но дух наших ребят поражает и вдохновляет.

У меня есть друг, начальник военного госпиталя. Недавно захотел пойти к тяжелым раненым. Меня отвели в отделение, где у ребят на 15 человек 4 ноги. Вошел в палату, вижу эти глаза… Подойду, встану на колени. Спрашиваю: «Мама, папа есть?» Обниму его, как сына своего. И вот, знаете, ноги сначала сопротивляются, а потом расслабляются и идут. И мы говорим, говорим. После этого выхожу, у меня килограммов пяти нет.

– Ну это же очень тяжело. Для чего вы это делаете? Душу рвете свою?

– А как иначе? Кто, если не я? Надо там быть, надо поддерживать. Я был лично знаком с Александром Захарченко. В Донецке бывал еще в 2016 году, окунулся в ту атмосферу. От того, что мне рассказали и показали, спина становилась мокрой не раз. От того, что бандеровцы еще тогда творили с пленными, волосы дыбом вставали. Не было у нас другого выхода, кроме как начать СВО. А самое, пожалуй, главное на сегодня – все это закончить.

Собрать русских со всего мира

– Из года в год население Сибири и Дальнего Востока уменьшается, всего нас здесь осталось менее 25 миллионов человек. Люди мигрируют в западную часть страны. Меры на государственном и региональном уровне предпринимаются, в Омской области, например, в этом году удалось приостановить поток уезжающих. Но на такую огромную территорию людей маловато. На ваш взгляд, что ждет территорию страны по эту сторону Урала?

– То, что происходит с демографией в Сибири и на Дальнем Востоке, – моя большая боль. Огромная территория не заселяется, а, напротив, население убывает. Вот почему я за то, чтобы создавались экопоселения, экогорода! И тогда увеличится именно здоровое население нашей страны.

Люди уже начинают задыхаться от жизни в больших городах. Они начнут уходить в экопоселения, будут строить города, где не будет небоскребов. Чем меньше этажность, тем лучше. И обязательно надо создавать хорошие экологические условия, чтобы не было затоплений, предпосылок для техногенных катастроф. То есть необходимо заранее научно определить местоположение будущих поселений.

Пора осознать, что не стоит ждать значительного улучшения демографии за счет современного городского населения. Чем цивилизации больше, тем рождаемость ниже. Это мы видим по всему миру. А в небольших поселениях просто нужно создавать хорошие условия для проживания.

А еще для роста рождаемости нужно верить, что у детей есть будущее. Вот я не случайно родился в 1944 году. В 1943-м после победы в Сталинградской битве случился перелом в ходе Великой Отечественной войны, после чего люди воспряли духом, захотелось рожать детей.

Я верю, что Россия выйдет из того порочного круга ненависти, русофобии, которые мы сейчас видим. Я абсолютно верю, что Сибирь станет если не новым центром цивилизации, то нравственным Ноевым ковчегом для всего мирового сообщества точно. Примерно об этом говорил в своих пророчествах и Эдгар Кейси.

И уже сегодня тысячи людей с русскими корнями приезжают к нам из многих уголков земли, в том числе из Америки, Германии, Австралии. Одно то, что у нас нет деления на родителя 1 и родителя 2 и прочих подобных вещей, привлекает многих здравомыслящих людей.

Конечно, всеми возможными способами надо стимулировать рождаемость. Но гораздо быстрее можно увеличить численность населения страны, если собрать по миру наших соотечественников, а их огромное количество, сохранивших русский язык, культуру. Бросить клич, создать здесь условия… И это гораздо эффективнее, чем ввозить рабочую силу из Средней Азии.

Думаю, что дальновидные люди либо понимают, либо на уровне подсознания чувствуют изменения климата, происходящие из-за смещения земной оси. В дальнейшем будут и извержения вулканов, и затопления больших заселенных территорий. Какие-то города исчезнут под водой. А в Сибири уже лет через 10 произойдут такие изменения в климате, что многие захотят там жить.

– До выращивания «грунтовых» бананов в Сибири дело дойдет?

– Не исключено, жаль, конечно, что увидеть этого, скорее всего, не доведется.

– По вашим ощущениям, в Омске что-то меняется в последнее время и в какую сторону?

– То, что появляются высотные дома в центре города, меня немножко напрягает. В то же время некоторые новые интересные здания улучшают внешний облик города. Очень хочу и жду, когда появится хорошая дорога из Омска до «Азъ Града». Думаю, что там полезно побывать как можно большему числу людей.

– Александр Яковлевич, что бы вы хотели пожелать омичам и другим сибирякам?

– Дорогие мои земляки, сибиряки! Не покидайте свои дома, не уезжайте из Сибири в Центральную нашу Россию. Берегите свои корни, берегите своих предков, берегите свои дорогие места, где вы родились. Это, правда, дорогого стоит. Сохраняйте нашу Сибирь, она – великая. За ней будущее, за сибиряками будущее, за нами будущее!