Машина всмятку: в страшной аварии на омской трассе погиб человек

Еще двое пассажиров легковушки серьезно пострадали.

УМВД России по Омской области

Сегодня, 21 октября, на федеральной трассе Челябинск-Новосибирск в Москаленском районе Омской области произошло ДТП с летальным исходом. Информация об аварии поступила в полицию в 19.30.

По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля УАЗ в районе 735 км не уступил дорогу «Мерседесу» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате столкновения один пассажир автомобиля УАЗ погиб на месте, двое других серьезно пострадали и доставлены в больницу тяжелом состоянии. Личности пострадавших уточняются.

Окончательно обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки.