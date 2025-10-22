Омичам рассказали, как спать мало и высыпаться

Врач дала рекомендации по сокращению продолжительности сна.

Врач общей практики Айгуль Арсланова поделилась рекомендациями о возможности сокращения продолжительности сна без ущерба для здоровья. Она подчеркнула, что стремление сэкономить время за счет уменьшения времени сна должно происходить осторожно и желательно под медицинским контролем.

Арсланова пояснила, что постепенное уменьшение времени сна на небольшие промежутки позволяет организму плавно приспособиться к новому режиму.

– Постепенное сокращение времени сна на 15–30 минут в неделю может помочь вашему организму адаптироваться к новому режиму. Однако лучше всего это делать после консультации с врачом, – сказала врач в комментарии UfaTime.ru.

Она отметила, что потребность каждого конкретного человека в сне индивидуальна. Одним хватает шести часов сна для полного восстановления сил, другим необходим полноценный восьмичасовой отдых. Следовательно, универсальных рекомендаций здесь быть не может.

Однако доктор предостерегла от попыток быстро сократить продолжительность сна, предупредив, что хронический недосып отрицательно сказывается на многих аспектах жизнедеятельности человека. Среди последствий недостатка сна отмечены ухудшение умственной активности, ослабление иммунной системы, увеличение стресса и риски развития серьезных болезней.