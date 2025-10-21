Омск-Информ
·Происшествия

Сотрудница ПВЗ в Омской области по-хитрому воровала посылки

Девушка забирала посылки от имени своих родственников.

Полицейские Саргатского района Омской области раскрыли мошенническую схему, придуманную 22-летней сотрудницей пункта выдачи товаров. После нескольких претензий продавцов на возврат пустых посылок в правоохранительные органы обратился владелец ПВЗ.

По предварительным данным, девушка зарегистрировала фейковые аккаунты на торговых площадках на имена друга и бабушки, не поставив их в известность. Заказывая посылки на маркетплейсе, она забирала товары сама, а пустые коробки отправляла обратно продавцам, указывая в причинах возврата ошибки в адресе или несоответствие содержимого посылки.

Суммарно мошеннице удалось «присвоить» имущество на сумму около 270 тыс. рублей, включая мобильный телефон, ювелирные украшения и одежду. Проведение расследования по этому делу уже начато отделом МВД России по Саргатскому району. Украденные вещи были конфискованы.

