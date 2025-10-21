В Омске разваливается «офицерский» клуб, где выступал Кобзон

Долгое время в здании проходили культурные мероприятия, но сейчас здание закрыто и заброшено.

В Омске разваливается памятник градостроительства и архитектуры регионального значения – здание Офицерского собрания (ранее «Офицерский клуб № 85»). Объект, расположенный по адресу: улира 16-й Военный городок, 108, построен в 1910 году и реконструирован в 1940-х годах. Здание долгие годы служило культурным центром военного гарнизона, но сегодня находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для окружающих.

Офицерский клуб № 85 десятилетиями служил культурным центром штаба Ракетных войск и 16-го Военного городка. В нем организовывали кинозалы, детскую творческую студию, музыкальную и художественную секции, праздничные мероприятия, такие как Новый год, День Победы и День защиты детей.

В свое время в клубе проходили концерты ведущих театральных коллективов и знаменитостей, таких как коллектив Театра им. Е. Вахтангова, Театра на Таганке, Большого драматического театра, академического хореографического ансамбля «Березка», Иосифа Кобзона и Людмилы Чурсиной.

Омское общество охраны памятников ВООПИК называет историю здания символом равнодушия к наследию родного края. Как видно на фотографиях, здание заброшено, окружено сигнальной лентой и постепенно разрушается без какого-либо ухода.

Собственник, по словам общественников, не проявляет интереса к сохранению памятника, что может привести к исчезновению объекта в ближайшем будущем. Сейчас здание нуждается в срочной реставрации, чтобы продолжить свое существование.