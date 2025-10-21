Сурок в Омском зоопарке суетливо готовится к вторжению: видео

Грызун строит баррикады из веток и мисок.

Омский зоопарк

Живущий в Омском зоопарке сурок по имени Пашка начал баррикадировать вход в вольер. Об этом сообщили в паблике Омского зоопарка.

Как рассказали специалисты, такое поведение зверька обусловлено скорым наступлением зимы. С холодами сурки уходят в спячку, и Пашка, вероятно, собирается спать крепко, поэтому и баррикадирует дверь, используя ветки и миски с водой.

– Нам техпроцесс не понять и не оценить, но зверь всю душу вкладывает в дело. Поэтому мы просто наблюдаем, с советами не лезем, только вносим разнообразие в набор стройматериалов, – рассказали в Омском зоопарке.

Однако его брата Шурика внезапные вторжения людей не беспокоят – он решил не подавать Пашке лапу помощи в его суетливом занятии. Тем более что второй сурок уже видит сны, ведь он спит целыми днями.