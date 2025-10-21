Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

«Всего» 50 миллионов: в Омске продают квартиру с сауной и выходом на крышу

Жилье располагается на берегу Оми.

В Омске выставили на продажу 3-комнатную квартиру за 49 млн рублей. Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», она располагается в 24-этажном доме 2016 года постройки и занимает два этажа.

– Сo втopого этажa квaртиpы eсть выxод на крышу– oткpывaeтcя пpекpаcный вид на вecь город. В квартире выполнен дизайнерский ремонт с использованием материалов европейского качества. Часть обстановки входит в стоимость квартиры, – говорится в объявлении.

Судя по фотографиям, кроме трех комнат, в квартире также есть сауна и гардеробная. В доме работает консьерж, а территория огорожена. Также в здании есть подземная парковка.

·Общество

«Всего» 50 миллионов: в Омске продают квартиру с сауной и выходом на крышу

Жилье располагается на берегу Оми.
Авито

В Омске выставили на продажу 3-комнатную квартиру за 49 млн рублей. Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», она располагается в 24-этажном доме 2016 года постройки и занимает два этажа.

– Сo втopого этажa квaртиpы eсть выxод на крышу– oткpывaeтcя пpекpаcный вид на вecь город. В квартире выполнен дизайнерский ремонт с использованием материалов европейского качества. Часть обстановки входит в стоимость квартиры, – говорится в объявлении.

Судя по фотографиям, кроме трех комнат, в квартире также есть сауна и гардеробная. В доме работает консьерж, а территория огорожена. Также в здании есть подземная парковка.