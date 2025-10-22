«МегаФон» усилил сеть в Омской области с помощью отечественных платформ CGNAT

Технологическое обновление повысило устойчивость сети, снизило нагрузку на инфраструктуру и ускорило доступ пользователей к интернет-ресурсам.

Пресс-служба МегаФона

В Омске и других регионах страны «МегаФон» завершил внедрение комплексов CGNAT российского производства, которые легли в основу новой сетевой архитектуры оператора.

Современные CGNAT-платформы решают проблему нехватки IP-адресов – уникальных идентификаторов, необходимых для выхода устройств в интернет. Сегодня число подключенных к сети устройств по всему миру уже исчисляется десятками миллиардов, тогда как доступных IP-адресов существует около 4,3 миллиарда.

Ранее для решения этой задачи использовалось оборудование иностранных производителей, однако «МегаФон» перешел на российские программные комплексы RDP и NFWare. Они работают как на физических, так и на виртуальных серверах, что позволяет быстрее масштабировать инфраструктуру без значительных затрат. Внедрение отечественных решений также снизило риски, связанные с зависимостью от зарубежных поставщиков и ограничениями технической поддержки.

Архитектура сети, разработанная на базе новых технологий, обеспечивает бесперебойную передачу данных даже при росте трафика и повышает устойчивость работы узлов связи в разных регионах, включая Омскую область.

– Переход на отечественные платформы CGNAT – это не просто еще один шаг к импортозамещению, а осознанная инвестиция в устойчивость и развитие сети, – отметил директор по развитию транспортной сети «МегаФона» Андрей Криштофович.

Он подчеркнул, что российские программные комплексы позволяют гибко распределять трафик и формируют основу для поэтапной замены устаревшего оборудования, что делает инфраструктуру оператора независимой и более надежной.