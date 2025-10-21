Омск переходит на электронные квитанции за «коммуналку»

Доставка квитанций в электронной форме приравнивается к доставке в почтовый ящик.

Минстрой России разработал законопроект, предусматривающий введение электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Планируется внесение изменений в Жилищный кодекс, согласно которым формируется единая цифровая платформа для сферы ЖКХ. Платежные документы будут размещаться как на портале «ГИС ЖКХ», так и на портале «Госуслуги».

В пояснительной записке к документу сказано, что доставка квитанций в электронной форме приравнивается к доставке в почтовый ящик.

– Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе, – приводят текст документа «Известия».

В министерстве строительства полагают, что цифровизация повысит безопасность и удобство получения гражданами квитанций. Варианты оплаты коммунальных услуг, предусмотренные нынешним законодательством, намерены оставить неизменными для удобства пользователей.

Также, согласно документу, потребитель не сможет получить электронные квитанции, если не зарегистрируется в государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА). После регистрации потребуется согласиться на направление «коммуналки» через электронные сервисы.