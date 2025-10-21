Назван самый дорогой «квадрат» жилья в районах Омской области

Разброс между самым дорогим и самым дешевым составил около 70 тыс. рублей.

Власти собираются определить стоимость одного квадратного метра жилья в районах Омской области. Такие меры необходимы для расчета соцвыплат на строительство или покупку недвижимости в следующем, 2026 году. Соответствующий проект опубликован на официальном сайте правительства Омской области.

Чиновники посчитали, что самый дорогой «квадрат» жилья в Омском районе (98,4 тыс. руб.). Далее идет Тарский район (75,4 тыс. руб.) и Азовский район (72,8 тыс. руб.).

Самые доступные расценки, по данным РБК Омск, наблюдаются в Усть-Ишимском районе (33 тыс. руб.), Большеуковском районе (30,8 тыс. руб.) и Горьковском районе (30,7 тыс. руб.).

Отметим, что этот проект разработан в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Он определяет размер социальных выплат, предоставляемых сельским жителям для улучшения жилищных условий.