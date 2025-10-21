Омский мэр объявил сезон сбора старых шин

Проект преследует цель уменьшить количество запчастей от колес.

Сергей Сапоцкий

Омская мэрия совместно с региональным Минприроды собирается провести вторую акцию по сбору изношенных автошин. С 27 октября по 2 ноября на заправках города откроют пять пунктов, которые будут работать с 10:00 до 18:00.

В акции участвуют заправки «Топлайн» по адресам:

Сибирский проспект, 15;

Волгоградская, 56;

Зеленая, 15/1;

Конева, 89;

Красноярский тракт, д. 89, корпус 1.

– Наша с вами задача – минимизировать появление шин на площадках ТКО и образования несанкционированных свалок, – отметил мэр Омска Сергей Шелест.

В прошлом году во время акции удалось собрать более 175 тонн автомобильных шин.

Отметим также, что просто выбрасывать шины в мусорные контейнеры по закону нельзя.