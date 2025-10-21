Подрядчик ушел на СВО: омичи замерзают в многоэтажке из-за коммунального ЧП

Жильцы дома на Амурской четыре года ждут ремонта подвала.

omskinform.ru Жильцы дома по адресу: ул. Амурская, 10, в Ленинском округе Омска жалуются на отсутствие ремонта подвала и серьезные проблемы с отоплением и горячей водой. Об этом сообщается в телеграм-канале « Омский новостной поезд ».

По словам одного из жителей, управляющая компания «Стимул» на протяжении четырех лет обещает привести подвал в порядок, но работы до сих пор не выполнены. В 2022 году собственники даже голосовали за проведение ремонта, однако протокол собрания, по их словам, пропал у УК.

– В мае 2025 года по инициативе УК было проведено собрание собственников, где УК объяснила отсутствие ремонта в подвале тем, что подрядчик ушел на СВО. На вопрос о том, что это единственный подрядчик, УК так и не ответили, – написал омич.

С наступлением отопительного сезона ситуация значительно усугубилась: в квартирах температура ниже нормы, по отдельным стоякам отопление полностью отсутствует, горячее водоснабжение также не функционирует. Жильцы ежедневно подают заявки в диспетчерскую службу, но реакции со стороны УК нет.

– В подъездах постоянное испарение, уже ремонт не только в подвале, но и в подъездах нужно делать. УК, видимо, больше параметры не выдает из-за того, что трубы будет рвать. Обращались в ГЖИ, но получили отписку, на основании ответа УК, – отметил омич.

Жильцы выражают обеспокоенность, так как в доме проживает много пожилых людей и детей, и задаются вопросом, почему, оплачивая коммунальные услуги, они вынуждены жить в холоде и без горячей воды из-за бездействия УК.