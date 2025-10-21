В Омске заделают выбрасывающую машины колею на Иртышской набережной

Мэр Сергей Шелест заявил, что правую полосу от бульвара Победы до железнодорожного вокзала планируется выровнять.

мэрия Погода в Омске позволила продолжить ремонт дорог. Как сообщили в мэрии, на прошлой неделе сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства работали сразу на нескольких улицах. Дорожники залатали ямы на 8-й Линии, Космическом проспекте, Красном Пути, 19-й Линии, 30 лет ВЛКСМ.

– Кроме того, дорожники приступили к ремонту проспекта Королева, где предстоит уложить около 14 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, – отметили чиновники.

В ближайших планах дорожников – ликвидировать колеи на Иртышской набережной. Для этого они снимут верхний слой асфальта на участке от бульвара Победы до улицы Рождественского, после чего выровняют правую полосу. Этот участок дороги в городе водители не любят из-за колеи, в которую постоянно попадают машины.

В список для ремонта также вошли парковка на улице Слободской, улицы Рабиновича, Добровольского, Крупской, Лукашевича, Волгоградская, Лесной проезд и другие.