«Пора покупать машину»: омичи в шоке от нового подорожания маршруток

Горожанам приходится ездить в тесных маршрутках «пенсионного» возраста и переплачивать за билет.

omskinform.ru

Уже полтинник

С 1 ноября СРО «Омские перевозчики», крупнейшее частное пассажирское объединение города, намерено повысить стоимость проезда на 14 маршрутах. Речь идет о самых востребованных рейсах, обслуживающих десятки тысяч омичей.

Заплатить сразу 50 рублей за проезд по карте придется в следующих маршрутках: № 424 (пос. Николаевка – ул. Взлетная); № 222 (МСЧ-9 – Онкодиспансер); № 353 (ТЦ «Лента» – пос. Дальний); № 305 (ул. Стрельникова – ул. Авиагородок); № 421 (ДП-9 – пос. Николаевка); № 394 (ул. Стрельникова – пос. Мелиораторов); № 386 (мкр. Амурский-2 – СМУ «Общепит»); № 425 (ул. Стрельникова – ОНПЗ); № 409 (мкр. Рябиновка – ул. Труда); № 68 (МСЧ-9 – Сады «Заря-2»); № 399 (1-я Кожевенная – Оптовый рынок); № 350 (Карьер – пос. Степной); № 359 (пос. Чкаловский – Кирпичный завод); № 323 (ул. В. Бархатовой – ул. 3-я Железнодорожная).

Особенность свежего роста цен в том, что плата за проезд наличными останется прежней, 45 рублей. То есть перевозчики таким образом хотят стимулировать пассажиров рассчитываться наличкой. При этом в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях плата за проезд банковской картой и «Омкой» составляет 38 рублей, но массового перетока пассажиров из коммерческого транспорта пока не предвидится. «Омск-информ» выяснил, почему горожане остаются верными старым, невместительным и более дорогим маршруткам.

omskinform.ru

Деваться некуда

Пассажиры в час пик не слишком склонны к откровениям. Омич Борис Черных признается, что не отслеживает стоимость общественного транспорта. Если возникла потребность добраться до работы или по делам, просто садится и едет, не выбирая.

– Пусть дорожает. Будет на что ремонтировать маршрутки, – высказался мужчина и быстро сел в подошедший микроавтобус.

Сотрудница нефтезавода Наталья Меркушева пользуется маршруткой каждый день. В связи с очередным повышением стоимости проезда женщина всерьез думает пересесть на муниципальный автобус – у частников дорого.

– Рвут и рвут! Все им мало! – эмоционально высказалась омичка. – Езжу каждый день. Теперь, наверное, стану добираться только в автобусе. Многие маршрутки сейчас уезжают пустыми: люди на остановке ждут более вместительный транспорт.

Ее коллега по предприятию искренне удивился, узнав о грядущем подорожании маршруток. Молодой человек всерьез задумался о покупке автомобиля. Впрочем, признается: выбора немного – на окраинах города курсируют только «газельки».

omskinform.ru

– Вчера ехал за 38 рублей на почти новом автобусе. А у частников только маленькие потрепанные «газели», и водители просят рассчитываться наличкой. Но пассажирам некуда деваться, и они вталкиваются плечом к плечу, – говорит сотрудник нефтезавода Михаил. – Я не понимаю, из-за чего дорожают маршрутки. Бензин же не на 5 рублей вырос в цене, да и маршрутки в основном на газу. Похоже, скоро придется брать машину: она становится выгоднее.

omskinform.ru

Быстрее или комфортнее?

Главное преимущество маршрутки перед автобусом и тем более троллейбусом –скорость передвижения, говорят пассажиры.

– Маршрутка быстрее, а в автобусе удобнее и безопаснее, – отмечает сотрудник компании «Автоматика-сервис» Марат Кузьмичев.

Омич в целом понимает логику повышения платы за проезд в маршрутках.

– При стоимости проезда в 50 рублей перевозчики работают даже в убыток. Потому что в стране растет инфляция. Дорожают топливо, автозапчасти, услуги. Такой шаг вполне логичен, – считает мужчина.

За скорость передвижения голосует и первокурсник Сибирского института бизнеса Дмитрий Агафонов. Молодой человек признается: если бы до его учебного заведения ездили маршрутки, не раздумывая садился бы на них и доезжал с ветерком. Однако реальность другая.

omskinform.ru

– Добираюсь до института на автобусе. Если бы была маршрутка, то садился бы в нее и доезжал гораздо быстрее, – сказал студент.

Душевная атмосфера и вайб 2000-х

Не секрет, что в салонах небольших маршруток царит особая атмосфера. Омичи с теплотой вспоминают 2000-е годы, когда «газели» ездили по всему городу и перевозили бОльшую часть пассажиров. Сложившаяся тогда целевая аудитория и сегодня предпочитает этот вид транспорта.

– Как ездила, так и буду ездить, – категорично заявила омичка Вера Залесская. – На работу как-то двигаться надо.

В этот момент водитель маршрутки включает песню «Ямщик», пассажиры, как один, начинают улыбаться, и все становится понятно: за эту атмосферу уюта они заплатят и 50 рублей. Настроение не купишь ни за какие деньги, а оно самое главное, когда едешь на работу с городской окраины и возвращаешься обратно.

omskinform.ru

Кто реально заработает на повышении?

Водитель Василий Акименко, много лет работающий на маршрутке № 425, охотно расписал экономику частных перевозок в Омске. По словам мужчины, обслуживающий машины персонал почти не ощутит увеличения поступлений из-за роста стоимости проезда. Корректировка цен поможет лицензиатам конкурировать с муниципальным транспортом, который дотируется с бюджета.

– Внутри нашего маршрута следующая система: доход с карточек идет владельцу машин и лицензиату, а наличка за вычетом топлива – водителям. У каждого водителя есть план по карточкам, у меня он 160, – говорит Василий Акименко. – Если машина побольше – 240. На эти деньги шефу нужно сделать машины, оплатить ремзону, мойку, гараж. То, что подорожает проезд, – это лицензиаты концы с концами сводят. Не знаю, как они дальше будут – частные перевозки становятся все более невыгодными.

При этом нельзя сказать, что водители гребут деньги лопатой: днем маршрутки ездят полупустыми, в основном на них катаются пенсионеры. Всего на маршруте 12 машин, и, чтобы заработать, водителям приходится, что называется, крутиться: они друг за другом отъезжают с конечной. Чего не скажешь о муниципальных автобусах, размеренно выжидающих четко определенное время.

У муниципалов все стабильно

Директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец к повышению стоимости проезда в частных маршрутках относится спокойно. По словам чиновника, коммерсанты, работающие на нерегулируемых маршрутах, воспользовались своим правом.

omskinform.ru

– Предприниматели реализовали свое право на повышение стоимости проезда. Департамент транспорта не вправе их ограничивать. Для пассажиров это будет плохо, поскольку за проезд придется платить больше, – отметил Кормилец.

В муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях повышать стоимость проезда не планируется, подчеркнул глава дептранса.

– Повышать стоимость проезда в муниципальном транспорте не планируется, – подчеркнул Вадим Кормилец.

Похожая ситуация и на пригородных маршрутах. Так, владелец маршрута № 426 (входит в СРО «Частные перевозчики»), курсирующего между Нефтяниками и микрорайоном Береговым, Алексей Соловьев пока не повышает стоимость перевозок.

– Увеличивается сумма проезда на городских маршрутах. У нас пока не планируется повышения. Потом – не знаю, – сказал предприниматель.

omskinform.ru

Омский парадокс

Очевидно, что со временем стоимость проезда повысится и в муниципальном транспорте, который, как и коммерческий, несет такие же расходы. Однако сейчас в городе сложилась парадоксальная ситуация: пассажиры муниципального транспорта за меньшую плату получают относительно комфортную дорогу, вместительные машины и безопасность. А другим приходится ездить на видавших виды маршрутках и платить уже 50 рублей за дорогу в один конец.

Большие современные автобусы уже вытеснили «газели» на окраины Омска, и этот процесс не повернуть вспять. Очевидно, что частные перевозки в малогабаритном транспорте – вымирающее для миллионного города явление. Но пока маршрутки еще «бегают», и у них есть немало пассажиров. Сколько это продлится, не знают, пожалуй, ни в департаменте транспорта, ни сами перевозчики. Ясно одно: с 1 ноября омичам придется платить за этот атавизм еще больше.