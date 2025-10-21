Бывший топ-менеджер ТГК-11 раскаялся в том, что заморозил пол-Омска

Владимиру Соскову грозит 2 года колонии.

t.me/prok_omsk

В Куйбышевском районном суде Омска с последним словом выступил бывший технический директор АО «ТГК № 11» Владимир Сосков. Топ-менеджера обвиняют в злоупотреблении полномочиями, что привело к аварии на омской ТЭЦ-5 в 2023 году.

По версии следствия, технический директор энергокомпании откладывал ремонт, хотя знал, что котлы находятся в критическом состоянии. Из-за аварии случилось отключение отопления. Омичи две недели замерзали в своих домах. В городе перестали работать 11 детсадов и 18 школ.

Владимир Сосков раскаялся и признал вину в злоупотреблении полномочиями, но отметил, что руководствовался своими знаниями и опытом работы в сфере энергетики.

Приговор по громкому уголовному делу вынесут в четверг, 23 октября. Прокуратура настаивает на 2 годах лишения свободы и временном запрете на руководящую деятельность в сфере электроэнергетики.