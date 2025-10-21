Все на ЗОЖе? Россия становится малопьющей страной

Среднедушевое потребление в сентябре составило 7,84 литра.

В сентябре среднее потребление алкоголя в России опустилось до минимального уровня с 1999 года, сообщает « РИА Новости » со ссылкой на открытые данные и Единую межведомственную информационно-статистическую систему.

За месяц на одного жителя страны пришлось в среднем 7,84 литра алкоголя, тогда как в августе этот показатель составлял 7,93 литра.

Последний раз аналогичный уровень – около 7,8 литра – фиксировался в 1999 году. При этом данные до 2008 года учитывают только легальные продажи спиртного, тогда как в 1990-х значительную часть рынка занимал нелегальный алкоголь, иногда доходивший до двух третей всего оборота.

На Северном Кавказе потребление алкоголя остается минимальным: в Чечне в среднем выпивают всего 0,13 литра на человека, в Ингушетии – 0,62 литра, в Дагестане – 0,89 литра, в Кабардино‑Балкарии – 2,25 литра, а в Карачаево‑Черкесии – 2,63 литра.

В крупных городах и регионах показатели значительно выше. Жители Москвы в среднем употребляют 4,91 литра алкоголя на душу населения, а петербуржцы – 6,55 литра. Среди регионов с традиционно высоким потреблением особенно выделяются Новосибирская область с 8,83 литра, Свердловская – 10,49 литра и Татарстан – 8,5 литра на человека.