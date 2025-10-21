Виновник гибели 24 омских десантников не смог добиться смягчения приговора

Он продолжит сидеть в колонии строгого режима.

omskinform.ru

Куйбышевский районный суд Омска отказал в удовлетворении ходатайства о смягчении наказания экс-заместителю командира 242-го учебного центра ВДВ по тылу Владиславу Пархоменко. Как сообщает пресс-служба омских судов, осужденному за взятку (пп. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) не удалось добиться изменения вида режима исправительного учреждения.

Напомним, здание казармы омского учебного центра ВДВ обрушилось в 2015 году. В результате погибли 24 солдата-срочника. Еще 19 человек получили травмы или стали инвалидами.

В 2022 году Омский гарнизонный военный суд признал Пархоменко одним из виновников обрушения казармы и приговорил к 10 годам лишения свободы. Экс-замкомандира отбывает наказание в омской исправительной колонии строгого режима № 6 и уже не в первый раз пытается ее покинуть.