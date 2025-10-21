Омичка упала с мотоцикла и засудила свою автошколу

Ученица получила травмы во время занятия с инструктором.

Омская автошкола «Вектор-групп» выплатит крупную компенсацию своей ученице, которая получила травмы во время практического занятия на мотоцикле. Омский областной суд подтвердил решение Октябрьского районного суда, согласно которому автошкола должна возместить ущерб пострадавшей.

Инцидент произошел 13 сентября прошлого года на закрытом мотодроме в Омске. Во время шестого, финального, занятия ученица при выполнении упражнения «восьмерка» не справилась с управлением и допустила столкновение с металлической конструкцией, которой огорожен мотодром. В результате падения она получила травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.

Суд установил, что, несмотря на наличие у ученицы первичных навыков вождения, полученных ранее, авария произошла во время занятия под руководством инструктора, который работал в автошколе преподавателем, а не мастером производственного обучения и не имел права управлять транспортными средствами.

Принимая во внимание, что ученица уже прошла теоретический курс и часть практических занятий проводил другой инструктор, который имел водительское удостоверение и работал в должности мастера производственного обучения, суд решил, что автошкола не обеспечила должный уровень безопасности и качества обучения.

В итоге с ООО «Вектор-групп» в пользу пострадавшей ученицы взыскано более 200 тыс. рублей. Эта сумма включает компенсацию морального вреда, стоимость самого обучения, неустойку, штраф и расходы на юридические услуги.