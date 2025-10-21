«С балконов просили о помощи»: посреди ночи в Омске вспыхнула многоэтажка

Спасателям пришлось тянуть пожарные шланги через дворы, заставленные машинами, и вскрывать двери квартир.

Сегодня ночью в одном из многоквартирных домов на Левобережье Омска произошел пожар. Около 01:23 огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже 12-этажного дома по адресу: улица 70 лет Октября, 20.

На место выехали 35 сотрудников МЧС на 9 пожарных машинах. До их приезда из подъезда на улицу выбрались 37 жильцов. Остальные не смогли этого сделать.

– Техника не смогла заехать во двор, подъездные пути были заставлены транспортом. Поэтому пришлось быстро прокладывать магистральную линию до подъезда, и уже потом спасатели тянули рукава на этаж, где произошел пожар. С балконов люди просили о помощи, в подъезд они выйти не могли, их квартиры были полностью задымлены, – сообщили в МЧС.

Газодымозащитники с помощью спасательных устройств выводили людей в безопасную зону. Им удалось спасти 11 человек, в том числе 4 детей.

С 10-го этажа также не смогла сама спуститься пожилая женщина-инвалид. Ее дверь спасателям пришлось вскрывать. Убедившись, что дым в ее квартиру не проник, сотрудники МЧС не стали эвакуировать женщину. В квартире оставили дежурить газодымозащитника. Чуть позже приехал родственник пенсионерки.

– Хозяева квартиры, где был очаг возгорания, эвакуировались и оставили дверь распахнутой, поэтому был очень большой выход пламени в подъезд. Дым распространился не только на 12-м этаже, но начал спускаться ниже. Также пришлось эвакуировать жильцов на десятом и одиннадцатом этажах, – рассказал помощник начальника караула 24 ПСЧ Станислав Мацкевич.

Ликвидировать открытое горение пожарным удалось к 02:30. После этого спасатели вскрыли еще несколько квартир, чтобы убедиться, что в них нет пострадавших.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Его причину выясняют дознаватели.