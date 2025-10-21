Победа над забором: Шлеменко выиграл суд и снес постройку соседа

На это прославленному спортсмену потребовалось несколько лет.

Омский боец MMA Александр Шлеменко выиграл суд и добился сноса забора, который разделил СНТ «Простор» на две части. Теперь дачники снова могут подъехать к своим домам, сооружение больше не препятствует подъезду скорой или пожарных.

– Наконец мы добились справедливости в суде и совершенно официально убрали забор, который возле наших домов устанавливал один человек. На это ушло несколько лет! Кто судился, тот знает, что вот так долго тянутся такие споры! И пока шли судебные разбирательства, я убирал часть этого забора самостоятельно, потому что иначе моя машина просто не могла бы заехать в гараж! – рассказал Шлеменко на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что забор мешал проезду по дороге, которую построил сам Шлеменко. Отметим, что местный житель, который установил забор, не смог обосновать его необходимость.