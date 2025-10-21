Омск-Информ
·Происшествия

На юге Омской области отключили воду и электричество

Из-за аварий на водопроводных сетях и плановых отключений электричества сотни людей остались без воды и света.

В течение нескольких часов жители двух южных районов Омской области, граничащих с Казахстаном, получили уведомления об отключениях воды из-за аварий на сетях.

Вчера, 20 октября, администрация Русско-Полянского района подтвердила порыв на улице Кирова в райцентре Русская Поляна. Из-за аварии временно приостановили работу водонапорной башни, ремонтные бригады приступили к устранению повреждений.

Сегодня, в свою очередь, администрация Одесского района сообщила о подземном повреждении водопроводных сетей в райцентре Одесское. С 09:00 временно приостановлено водоснабжение, которое восстановят после завершения ремонтных работ.

Ранее власти Одесского района предупреждали, что 21 октября с 09:00 до 17:00 в домах на улицах Целинная и Строительная будет отключено электричество для плановых работ. В результате жители остаются без света и воды.

Алексей Новиков