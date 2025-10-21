Молодые педагоги Омского района стали абсолютными победителями проекта «ТОП-лаборатория»

Ассоциация молодых педагогов Омского муниципального района признана абсолютным победителем областного проекта «ТОП-лаборатория – 2025» и смотра-конкурса «Лаборатория педагогических идей: лучшая инициатива». Итоги подведены в рамках XI Областного форума молодых педагогов и будущих учителей «Вместе в профессии».
Цель проекта – развитие профессиональных сообществ молодых педагогов и повышение открытости их деятельности. Заключительный этап и церемония награждения состоялись 17 октября на базе Омского государственного педагогического университета.
Ассоциация молодых педагогов Омского района получила высокие оценки по ряду номинаций:
- за информационную открытость и прозрачность работы;
- за участие в реализации региональных проектов;
- за распространение педагогического опыта;
- за индивидуальный вклад руководителя лаборатории;
- за успешную реализацию собственных инициатив.
В рамках смотра-конкурса «Лаборатория педагогических идей: лучшая инициатива» актив ассоциации успешно прошел заочный этап, а затем занял первое место в очном, представив собственную разработку.
Как отметили участники объединения, победа стала результатом совместной работы и стремления педагогов Омского района к профессиональному росту и обмену опытом.
Это достижение стало еще одним подтверждением высокого уровня педагогического сообщества Омского района и его активного вклада в развитие региональной системы образования.