Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Молодые педагоги Омского района стали абсолютными победителями проекта «ТОП-лаборатория»

Ассоциация молодых педагогов Омского района стала абсолютным победителем областного проекта «ТОП-лаборатория – 2025», подтвердив высокий уровень профессионализма и активности педагогического сообщества района.

Ассоциация молодых педагогов Омского муниципального района признана абсолютным победителем областного проекта «ТОП-лаборатория – 2025» и смотра-конкурса «Лаборатория педагогических идей: лучшая инициатива». Итоги подведены в рамках XI Областного форума молодых педагогов и будущих учителей «Вместе в профессии».

Цель проекта – развитие профессиональных сообществ молодых педагогов и повышение открытости их деятельности. Заключительный этап и церемония награждения состоялись 17 октября на базе Омского государственного педагогического университета.

Ассоциация молодых педагогов Омского района получила высокие оценки по ряду номинаций:

  • за информационную открытость и прозрачность работы;
  • за участие в реализации региональных проектов;
  • за распространение педагогического опыта;
  • за индивидуальный вклад руководителя лаборатории;
  • за успешную реализацию собственных инициатив.

В рамках смотра-конкурса «Лаборатория педагогических идей: лучшая инициатива» актив ассоциации успешно прошел заочный этап, а затем занял первое место в очном, представив собственную разработку.

Как отметили участники объединения, победа стала результатом совместной работы и стремления педагогов Омского района к профессиональному росту и обмену опытом.

Это достижение стало еще одним подтверждением высокого уровня педагогического сообщества Омского района и его активного вклада в развитие региональной системы образования.

·Образование

Молодые педагоги Омского района стали абсолютными победителями проекта «ТОП-лаборатория»

Ассоциация молодых педагогов Омского района стала абсолютным победителем областного проекта «ТОП-лаборатория – 2025», подтвердив высокий уровень профессионализма и активности педагогического сообщества района.
Пресс-служба Омского района

Ассоциация молодых педагогов Омского муниципального района признана абсолютным победителем областного проекта «ТОП-лаборатория – 2025» и смотра-конкурса «Лаборатория педагогических идей: лучшая инициатива». Итоги подведены в рамках XI Областного форума молодых педагогов и будущих учителей «Вместе в профессии».

Цель проекта – развитие профессиональных сообществ молодых педагогов и повышение открытости их деятельности. Заключительный этап и церемония награждения состоялись 17 октября на базе Омского государственного педагогического университета.

Ассоциация молодых педагогов Омского района получила высокие оценки по ряду номинаций:

  • за информационную открытость и прозрачность работы;
  • за участие в реализации региональных проектов;
  • за распространение педагогического опыта;
  • за индивидуальный вклад руководителя лаборатории;
  • за успешную реализацию собственных инициатив.

В рамках смотра-конкурса «Лаборатория педагогических идей: лучшая инициатива» актив ассоциации успешно прошел заочный этап, а затем занял первое место в очном, представив собственную разработку.

Как отметили участники объединения, победа стала результатом совместной работы и стремления педагогов Омского района к профессиональному росту и обмену опытом.

Это достижение стало еще одним подтверждением высокого уровня педагогического сообщества Омского района и его активного вклада в развитие региональной системы образования.