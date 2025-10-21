Омич провернул хитрую аферу на аренде техники почти на миллион

Молодой человек сдавал арендованную технику в комиссионку и тратил деньги на личные нужды.

Прокуратура Советского округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя, которого обвиняют по ч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с декабря 2024-го по март 2025 года молодой человек через сайт бесплатных объявлений заключал краткосрочные договоры аренды техники – очков виртуальной реальности, портативной акустики, караоке и игровых консолей. Полученное имущество он сдавал в комиссионный магазин, а вырученные средства тратил на личные нужды.

Кроме того, обвиняемый занял у одного из продавцов 75 тыс. рублей с обязательством ежемесячного погашения, при этом намерений возвращать деньги у него не было.

Общий ущерб от действий мужчины превысил 810 тыс. рублей. В ходе следствия он возместил потерпевшим 105 тыс. рублей.

Уголовное дело передано в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.