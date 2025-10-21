Тревожно: в Омске растет число слабоумных людей

За шесть лет деменция была выявлена у почти 1500 жителей региона.

Омичи стали чаще сталкиваться с деменцией (приобретенным слабоумием, обычно связанным с возрастом). Как сообщает «Город55», в 2020 году было выявлено 160 таких случаев, в 2021 году – 209, в 2022-м – 392. Однако с 2023 года начинается небольшое снижение (365 случаев). В 2024-м зафиксировали 358 случаев деменции.

За девять месяцев 2025 года в Омской области уже поставили 257 новых диагнозов. Всего с 2020 года это заболевание диагностировали у 1483 жителей региона.

В минздраве считают, что риск появления деменции увеличивают артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет, атеросклероз сосудов головы и шеи. Также в зоне риска люди с хроническими воспалительными процессами и гормональными нарушениями. Влияют на развитие деменции также стресс и депрессия, курение и злоупотребление алкоголем.