Поезда из Омска в Крым перевели на зимнее расписание

Оно будет действовать до апреля следующего года.

Omskinform.ru

С начала осенне-зимнего сезона железнодорожное сообщение с Крымом и Севастополем переведено на зимнее расписание, которое будет действовать до конца марта. Как сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», в этот период на полуостров будут курсировать десять круглогодичных поездов.

Зимнее расписание сохранится до апреля 2026 года. Ежедневно в Крым будут отправляться четыре поезда из Москвы и два – из Санкт-Петербурга. Кроме того, курсируют составы, соединяющие полуостров с Адлером, Кисловодском, Омском, Тюменью и Пермью.

На время новогодних праздников перевозчик назначает дополнительные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом из-за ремонтных работ временно скорректировано движение поездов № 75/76 Омск – Симферополь и № 141/142 Пермь – Симферополь.

Напомним, что продажа билетов уже открыта, минимальная стоимость начинается от 10,7 тыс. рублей.