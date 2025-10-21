Омск-Информ
На трассе в Омской области внезапно вспыхнул грузовик

Огонь уничтожил машину, восстановлению она не подлежит.

Вчера, 20 октября, на трассе в Горьковском районе Омской области произошел пожар. Около 10:15 часов вспыхнул ехавший по дороге грузовик.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были направлены пятеро огнеборцев. Они ликвидировали открытое горение в 10:40. Однако огонь к тому моменту повредил автомобиль на площади 10 кв. м. Грузовик восстановлению не подлежит.

Данных о пострадавших нет. Дознаватели выясняют причину возгорания.

