Общество

Сегодня в Омске перестанут ходить сразу три трамвая

Еще один будет курсировать по укороченной схеме.

Сегодня с 11:00 в Омске приостановят движение трамваев № 1 и 7. В это время планируется аварийный ремонт водопровода на пересечении улиц А. Нейбута и 11-й Линии.

– Движение трамваев по маршруту № 4 будет организовано по укороченной схеме движения «Улица Котельникова – улица Лермонтова» с осуществлением разворота на трамвайном кольце вблизи пересечения улиц Лермонтова и Маршала Жукова, – пояснили в мэрии.

О возобновлении движения транспорта власти сообщат отдельно.

Также сегодня с 22:00 до 6:00 завтрашнего дня в Омске приостановят движение трамвая № 2. Это нужно для ремонта тепловых сетей под трамвайными путями на улице 2-й Транспортной.

