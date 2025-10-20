Снег растает: Омскую область накрыло последнее тепло осени

Теплая погода установилась до конца недели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, тепло, которое пришло в Омскую область сегодня, 20 октября, продержится до конца текущей недели. Солнце растопит весь ранее выпавший снег.

По данным синоптиков, сейчас регион в зоне влияния атмосферного фронта. Завтра, 21 октября, температура воздуха в Омской области может достигать +9 градусов. В среду и четверг, 22 и 23 октября, будет до +10. До 24 октября погоду будет определять антициклон, обеспечивающий малооблачную погоду без осадков.

При этом по ночам будет холоднее. Ожидаются туманы с ухудшением видимости менее 500 м.

По данным Gismeteo, в Омске температура в ближайшие дни не поднимется выше +4. Однако на следующей неделе возможно потепление до +7.