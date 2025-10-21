Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

По всему Омску появятся «избранные цитаты» Жириновского

Партия ЛДПР анонсировала первый этап подготовки к юбилею основателя.

Весной 2026 года на улицах российских городов появятся цитаты основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщил нынешний лидер партии Леонид Слуцкий, утвержден первый этап подготовки юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию знаменитого политика.

По словам Слуцкого, на рекламных щитах по всей России появятся «избранные цитаты» Жириновского. Какие именно высказывания политика разместят на баннерах, он не уточнил.

– Утверждены первые мероприятия плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Программа мероприятий масштабна и очень разнообразна. Весной мы воплотим в реальность оригинальный мультимедийный проект по демонстрации избранных цитат Владимира Жириновского на конструкциях уличной рекламы по всей стране, – приводит слова Слуцкого «РИА Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

·Политика

По всему Омску появятся «избранные цитаты» Жириновского

Партия ЛДПР анонсировала первый этап подготовки к юбилею основателя.
ldpr.ru

Весной 2026 года на улицах российских городов появятся цитаты основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщил нынешний лидер партии Леонид Слуцкий, утвержден первый этап подготовки юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию знаменитого политика.

По словам Слуцкого, на рекламных щитах по всей России появятся «избранные цитаты» Жириновского. Какие именно высказывания политика разместят на баннерах, он не уточнил.

– Утверждены первые мероприятия плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Программа мероприятий масштабна и очень разнообразна. Весной мы воплотим в реальность оригинальный мультимедийный проект по демонстрации избранных цитат Владимира Жириновского на конструкциях уличной рекламы по всей стране, – приводит слова Слуцкого «РИА Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Мария Филимонова