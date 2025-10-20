Не пытайтесь покинуть: голубям не дали сбежать из Омской области

Пять птиц задержали на границе с Казахстаном.

omskinform.ru

В минувшую субботу, 18 октября, сотрудники Россельхознадзора пресекли две попытки незаконного вывоза продукции в Казахстан. В первом случае через госграницу в Исилькульском районе нарушители пытались перевезти конину, а во втором – голубей.

– Задержано транспортное средство, направлявшееся из Омска в Петропавловск. В автомобиле обнаружено 5 голов декоративной птицы (голуби), перевозимых без обязательного для пересечения границы ветеринарного сертификата Таможенного союза, – сообщили в ведомстве.

На конину тоже не было ветеринарного сертификата. Точнее, документы были не на все на 350 кг мяса.

В итоге на водителей составили протоколы. Грузы вернули обратно в Омскую область.