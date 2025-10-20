Омские гостиницы столкнулись с жестким дефицитом работников и гостей

О причинах этого рассказала одна из руководительниц.

omskinform.ru

С начала 2025 года омские отели столкнулись с дефицитом работников. По словам директора гостиничного комплекса «Маяк» Виктории Михайловой, с начала 2025 года не хватает хороших администраторов и горничных.

– Еще несколько лет назад не было кадровой перебежки, все работали на местах. Теперь сотрудники стали бегать в поисках лучшей жизни. Хотя в основном у нас во всех гостиницах города зарплаты и условия более-менее одинаковые, – рассказала Михайлова изданию «НГС55».

По ее словам, раньше на вакансию откликалось сразу несколько человек и можно было выбирать. Однако теперь ситуация изменилась: работа в гостиницах непростая, и молодежь не соглашается на такой график и объем обязанностей, а пожилые люди не справляются.

В Омске несколько заведений обучают гостиничному делу. Но выпускники либо не идут в профессию, либо переезжают.

Кроме того, после открытия новых гостиниц уменьшилось количество гостей. Сетевые гостиницы могут пережить это, но другим пока приходится трудно. При этом в городе собираются строить еще несколько крупных отелей.