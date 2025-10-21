Омичам назвали самую полезную позу для сна

Она положительно влияет на кровообращение и пищеварение и облегчает изжогу.

@GigaChat

Диетолог Реме Наварро рекомендует людям спать на левом боку, аргументируя это положительным влиянием на здоровье организма. Такое положение тела способствует лучшему продвижению пищи по желудочно-кишечному тракту и улучшению функций печени.

Доктор объясняет, что сон на левом боку облегчает работу сердца, так как помогает снизить нагрузку на главную вену, проходящую справа и ответственную за транспортировку крови от ног к сердцу.

– На левом боку сердцу легче качать кровь. Это происходит потому, что главная вена, несущая кровь от нижних конечностей, находится на правом боку, и сон на левом боку снижает давление на нее, облегчая кровообращение, – цитирует диетолога издание 20minutos.

Кроме того, такая поза способна значительно уменьшить симптомы изжоги. Для беременных женщин она особенно полезна, улучшая кровоснабжение плаценты и снимая лишнюю нагрузку с органов брюшной полости, таких как печень и почки, утверждает специалист.