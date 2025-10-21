Омск-Информ
·Общество

Омичей ждет теплый день и морозная ночь

В темное время суток регион местами окутает туманом.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 21 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +4...+9 °C.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление не изменится.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –1...–6 °C. Осадков также не ожидается, возможен туман. Скорость южного, юго-восточного ветра составит 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Мария Филимонова