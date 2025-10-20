Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Жительница Омской области погибла, защищая мужчину

Ее смертельно ранила другая женщина.

В минувшую субботу, 18 октября, в деревне Кирсановке Большереченского района Омской области случилась поножовщина. Преступление произошло на почве алкоголя.

Как сообщает следственный комитет, 41-летняя женщина напала на своего 57-летнего сожителя и ранила его ножом. Когда за мужчину вступилась родственница, то нападавшая ранила и ее. В итоге пострадавшая женщина скончалась. Мужчина в реанимации.

На напавшую сельчанку завели уголовное дело о причинении двум гражданам тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшем смерть одного из потерпевших (ч.ч. 3, 4 ст. 111 УК РФ). Женщину задержали и поместили под стражу на время следствия.

1313
·Происшествия

Жительница Омской области погибла, защищая мужчину

Ее смертельно ранила другая женщина.
Stable Diffusion

В минувшую субботу, 18 октября, в деревне Кирсановке Большереченского района Омской области случилась поножовщина. Преступление произошло на почве алкоголя.

Как сообщает следственный комитет, 41-летняя женщина напала на своего 57-летнего сожителя и ранила его ножом. Когда за мужчину вступилась родственница, то нападавшая ранила и ее. В итоге пострадавшая женщина скончалась. Мужчина в реанимации.

На напавшую сельчанку завели уголовное дело о причинении двум гражданам тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшем смерть одного из потерпевших (ч.ч. 3, 4 ст. 111 УК РФ). Женщину задержали и поместили под стражу на время следствия.

1313