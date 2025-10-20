В Омске открылась выставка со скифским золотом и зоопарком Фаберже

Во Врубелевском корпусе Музея имени Врубеля в Омске грядет открытие обновленной экспозиции «Золотая кладовая». Эта выставка объединяет произведения ювелирного искусства, начиная от скифо-сибирских древностей из курганов Омского Прииртышья и заканчивая утонченными миниатюрами фирмы Фаберже. Корреспондент «Омск-информа» ознакомился с редкими экспонатами.
Как рассказал куратор экспозиции, старший научный сотрудник, хранитель фонда декоративно-прикладного искусства Игорь Глазов, сама выставка организована по хронологическому принципу. И отражает развитие ювелирного искусства от ранних времен до наших дней.
– Это из памятников саргатской археологической культуры, названной по нашему районному центру селу Саргатское, расположенному в 100 километрах севернее Омска. Здесь представлены предметы из комплекса Сидоровка и Исаковка, найденные экспедициями Омского государственного университета в 1986–1989 годах под руководством Владимира Матющенко и Леонида Погодина. И надо сказать, что это наиболее интересные и значимые предметы из этих как раз погребений, впервые найденных в непотревоженном виде, то есть сохранившихся до нас полностью, – отметил специалист.
Также здесь представлено ювелирное искусство Западной Европы, Востока и России. Россия представлена мастерами в двух витринах, и в одной презентованы предметы, изготовленные фирмой Карла Фаберже.
Игорь Глазов также рассказал, что в прошлом году удалось установить автора трех произведений ювелирного искусства, ранее считавшихся работами неизвестных европейских мастеров, – серебряный рог, табакерка-черепаха и оправленный в серебро бокал. Их создал выдающийся австрийский ювелир эпохи историзма Герман Ратцерсдорфер.
– Там были клейма с инициалами, которые раньше не прочитывались, но наука не стоит на месте, и наши зарубежные коллеги тоже занимаются изучением, и теперь удалось установить, что это клеймо принадлежит достаточно известному австрийскому мастеру-ювелиру, который работал во второй половине XIX века, – уточнил куратор экспозиции.
Глазов подробно остановился на одном из интереснейших экспонатов – табакерке-черепахе, созданной австрийским мастером. Он отметил, что на ней изображены сцены охоты на морских черепах, и объяснил, с чем связан выбор такой росписи.
– Она выполнена из серебра и горного хрусталя. Средняя часть расписана цветными эмалями. Здесь изображены сцены охоты на морских черепах. Дело в том, что черепах сложно было поймать в воде. За ними обычно охотились, когда они выходили на сушу откладывать яйца. Они тогда становились малоподвижными и являлись легкой добычей. А как вы знаете, черепахи очень ценились. Допустим, сам корпус черепахи, панцирь, использовали как раз для изготовления очень дорогих различных элитных предметов или их отделки. Мясо черепахи использовали в пищу, – рассказал Глазов.
Специалист обратил внимание на три серебряные дамские сумочки конца XIX – начала XX века. Две из них созданы в уникальной технике кольчужного плетения: из тонкой серебряной проволоки изготавливались кольца, которые впоследствии переплетались друг с другом, формируя плотную структуру сумки.
Центральное место занимает третья сумочка, имеющая форму кошелька. Ее отличает массивная серебряная пластина, служащая крышкой. Внутри нее расположены специальные отсеки, предназначенные для мелких вещей. Сумочка компактна и идеально подходит для вечерних выходов в театр или на приемы.
– Это была и мода, и, конечно, не все дамы могли себе позволить такие сумочки. Ну и к тому же они, конечно, в повседневной жизни были неудобны. Это такой вот аксессуар, с которым именно для определенных целей выходили в свет и, так сказать, вели светский образ жизни. Такие сумочки были востребованы, но они достаточно дорогие были, – указал куратор экспозиции.
Также в этой витрине представлены кубки, бокалы, табакерки, портсигары, вазы, различные украшения: серьги, броши, кулоны и браслеты. Также там показаны разного назначения изделия из золота, серебра с различными вставками из полудрагоценных и драгоценных камней.
Глазов акцентировал внимание на кубке с портретами Петра I, Петра II и Анны Иоанновны, созданного в XVIII веке.
– Его средняя часть изготовлена из кокоса, а ножка и оправа выполнены из серебра. На кокосе вырезаны три медальона с изображениями Петра I, Петра II и Анны Иоанновны. И вот такие кубки очень ценились, их делали и, как правило, последним изображали действующего императора или императрицу. Таким образом, вот этот кубок нам позволяет говорить о том, что он был изготовлен в XVIII веке во время правления Анны Иоанновны, – поделился Глазов.
Одним из наиболее любопытных экспонатов также является сосуд-шутиха в форме страуса. Основная особенность этого сосуда заключается в том, что тело страуса выполнено из натурального страусиного яйца. Голова, шея и конечности изготовлены из слоновой кости. Оправа и основание покрыты тонким слоем серебра.
Еще одним ярким примером выступает шкатулка в виде комода, созданная методом скани из тонких серебряных проволочек. Она обладает несколькими секциями, каждая из которых предназначена для размещения небольших ювелирных украшений.
Также в витрине представлена дамская табакерка. Она сделана из папье-маше и серебра. Внутренняя часть отделки выполнена из панциря черепахи. Особенность табакерки состоит в том, что центр крышки украшен изображением женщины с раскрытой рукой, держащей черную маску. Рука выполнена отдельно и прикрепляется подвижно, так что при движении коробки женщина словно закрывает свое лицо маской.
Особенно в экспозиции выделяется так называемый зоопарк Фаберже. Как уточнил Глазов, в то время на эти фигурки была мода, их дарили и коллекционировали. Они оригинальны, но в то же время реалистичны и передают манеры и черты каждого животного.
Глазов отметил фигурку ворона из пурпурина с алмазными глазами. Эта фигурка, как удалось установить, принадлежала князю Константину Константиновичу.
Заместитель директора музея имени Врубеля по научной деятельности Ирина Симонова рассказала подробнее о концепции нового дизайна экспозиции. Она подчеркнула, что основной идеей было создание пространства, которое соответствовало бы названию выставки и позволяло раскрыть истинную ценность представленных экспонатов.
– У этой выставки есть художник Сергей Баранов. И он предложил такое вот решение, которое вы сможете оценить, когда придете к нам в музей. Это бархат золотых тонов, цвета благородного золота, в сочетании с темными поверхностями. Витрины, где хранятся предметы археологии, выделены треугольниками, по представлению художника – это символы курганов. Кроме того, сами предметы теперь стали гораздо более выразительными. В каждой витрине есть свой главный герой, главный персонаж, – отметила Симонова.
Одним из ключевых элементов выставки являются увеличенные фотографии знаменитых изделий фирмы Фаберже, позволяющие внимательно рассмотреть мельчайшие детали миниатюрных скульптур животных. Другие экспонаты дополняются реконструкциями, помогающими лучше понять назначение и особенности использования старинных предметов.
Посетить обновленную выставку «Ювелирное искусство от скифов до Фаберже. Золотая кладовая Музея имени М. А. Врубеля» можно будет с завтрашнего дня, 21 октября.