В Омске открылась выставка со скифским золотом и зоопарком Фаберже

Музей имени Врубеля представил уникальные ювелирные изделия, раскрывающие искусство мастеров прошлого.

omskinform.ru Во Врубелевском корпусе Музея имени Врубеля в Омске грядет открытие обновленной экспозиции «Золотая кладовая». Эта выставка объединяет произведения ювелирного искусства, начиная от скифо-сибирских древностей из курганов Омского Прииртышья и заканчивая утонченными миниатюрами фирмы Фаберже. Корреспондент «Омск-информа» ознакомился с редкими экспонатами.

Как рассказал куратор экспозиции, старший научный сотрудник, хранитель фонда декоративно-прикладного искусства Игорь Глазов, сама выставка организована по хронологическому принципу. И отражает развитие ювелирного искусства от ранних времен до наших дней.

– Это из памятников саргатской археологической культуры, названной по нашему районному центру селу Саргатское, расположенному в 100 километрах севернее Омска. Здесь представлены предметы из комплекса Сидоровка и Исаковка, найденные экспедициями Омского государственного университета в 1986–1989 годах под руководством Владимира Матющенко и Леонида Погодина. И надо сказать, что это наиболее интересные и значимые предметы из этих как раз погребений, впервые найденных в непотревоженном виде, то есть сохранившихся до нас полностью, – отметил специалист.

Также здесь представлено ювелирное искусство Западной Европы, Востока и России. Россия представлена мастерами в двух витринах, и в одной презентованы предметы, изготовленные фирмой Карла Фаберже.

Игорь Глазов также рассказал, что в прошлом году удалось установить автора трех произведений ювелирного искусства, ранее считавшихся работами неизвестных европейских мастеров, – серебряный рог, табакерка-черепаха и оправленный в серебро бокал. Их создал выдающийся австрийский ювелир эпохи историзма Герман Ратцерсдорфер.

– Там были клейма с инициалами, которые раньше не прочитывались, но наука не стоит на месте, и наши зарубежные коллеги тоже занимаются изучением, и теперь удалось установить, что это клеймо принадлежит достаточно известному австрийскому мастеру-ювелиру, который работал во второй половине XIX века, – уточнил куратор экспозиции.

Глазов подробно остановился на одном из интереснейших экспонатов – табакерке-черепахе, созданной австрийским мастером. Он отметил, что на ней изображены сцены охоты на морских черепах, и объяснил, с чем связан выбор такой росписи.

omskinform.ru

– Она выполнена из серебра и горного хрусталя. Средняя часть расписана цветными эмалями. Здесь изображены сцены охоты на морских черепах. Дело в том, что черепах сложно было поймать в воде. За ними обычно охотились, когда они выходили на сушу откладывать яйца. Они тогда становились малоподвижными и являлись легкой добычей. А как вы знаете, черепахи очень ценились. Допустим, сам корпус черепахи, панцирь, использовали как раз для изготовления очень дорогих различных элитных предметов или их отделки. Мясо черепахи использовали в пищу, – рассказал Глазов.

Специалист обратил внимание на три серебряные дамские сумочки конца XIX – начала XX века. Две из них созданы в уникальной технике кольчужного плетения: из тонкой серебряной проволоки изготавливались кольца, которые впоследствии переплетались друг с другом, формируя плотную структуру сумки.

omskinform.ru

Центральное место занимает третья сумочка, имеющая форму кошелька. Ее отличает массивная серебряная пластина, служащая крышкой. Внутри нее расположены специальные отсеки, предназначенные для мелких вещей. Сумочка компактна и идеально подходит для вечерних выходов в театр или на приемы.

– Это была и мода, и, конечно, не все дамы могли себе позволить такие сумочки. Ну и к тому же они, конечно, в повседневной жизни были неудобны. Это такой вот аксессуар, с которым именно для определенных целей выходили в свет и, так сказать, вели светский образ жизни. Такие сумочки были востребованы, но они достаточно дорогие были, – указал куратор экспозиции.

Также в этой витрине представлены кубки, бокалы, табакерки, портсигары, вазы, различные украшения: серьги, броши, кулоны и браслеты. Также там показаны разного назначения изделия из золота, серебра с различными вставками из полудрагоценных и драгоценных камней.

omskinform.ru

Глазов акцентировал внимание на кубке с портретами Петра I, Петра II и Анны Иоанновны, созданного в XVIII веке.

– Его средняя часть изготовлена из кокоса, а ножка и оправа выполнены из серебра. На кокосе вырезаны три медальона с изображениями Петра I, Петра II и Анны Иоанновны. И вот такие кубки очень ценились, их делали и, как правило, последним изображали действующего императора или императрицу. Таким образом, вот этот кубок нам позволяет говорить о том, что он был изготовлен в XVIII веке во время правления Анны Иоанновны, – поделился Глазов.

omskinform.ru

Одним из наиболее любопытных экспонатов также является сосуд-шутиха в форме страуса. Основная особенность этого сосуда заключается в том, что тело страуса выполнено из натурального страусиного яйца. Голова, шея и конечности изготовлены из слоновой кости. Оправа и основание покрыты тонким слоем серебра.

omskinform.ru

Еще одним ярким примером выступает шкатулка в виде комода, созданная методом скани из тонких серебряных проволочек. Она обладает несколькими секциями, каждая из которых предназначена для размещения небольших ювелирных украшений.

omskinform.ru

Также в витрине представлена дамская табакерка. Она сделана из папье-маше и серебра. Внутренняя часть отделки выполнена из панциря черепахи. Особенность табакерки состоит в том, что центр крышки украшен изображением женщины с раскрытой рукой, держащей черную маску. Рука выполнена отдельно и прикрепляется подвижно, так что при движении коробки женщина словно закрывает свое лицо маской.

omskinform.ru

Особенно в экспозиции выделяется так называемый зоопарк Фаберже. Как уточнил Глазов, в то время на эти фигурки была мода, их дарили и коллекционировали. Они оригинальны, но в то же время реалистичны и передают манеры и черты каждого животного.

omskinform.ru Глазов отметил фигурку ворона из пурпурина с алмазными глазами. Эта фигурка, как удалось установить, принадлежала князю Константину Константиновичу.

omskinform.ru

Заместитель директора музея имени Врубеля по научной деятельности Ирина Симонова рассказала подробнее о концепции нового дизайна экспозиции. Она подчеркнула, что основной идеей было создание пространства, которое соответствовало бы названию выставки и позволяло раскрыть истинную ценность представленных экспонатов.

– У этой выставки есть художник Сергей Баранов. И он предложил такое вот решение, которое вы сможете оценить, когда придете к нам в музей. Это бархат золотых тонов, цвета благородного золота, в сочетании с темными поверхностями. Витрины, где хранятся предметы археологии, выделены треугольниками, по представлению художника – это символы курганов. Кроме того, сами предметы теперь стали гораздо более выразительными. В каждой витрине есть свой главный герой, главный персонаж, – отметила Симонова.

Одним из ключевых элементов выставки являются увеличенные фотографии знаменитых изделий фирмы Фаберже, позволяющие внимательно рассмотреть мельчайшие детали миниатюрных скульптур животных. Другие экспонаты дополняются реконструкциями, помогающими лучше понять назначение и особенности использования старинных предметов.

Посетить обновленную выставку «Ювелирное искусство от скифов до Фаберже. Золотая кладовая Музея имени М. А. Врубеля» можно будет с завтрашнего дня, 21 октября.