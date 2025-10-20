В Омске эвакуировали 5-звездочный отель на набережной

К зданию гостиницы подъехали пожарные расчеты.

vk.com

Омичи сообщили в соцсетях о скоплении пожарной техники у гостиницы 50/60 (Щербанева, 20). Судя по кадрам с места происшествия, к зданию на берегу Оми приехали две пожарные машины, а сотрудников отеля вывели на улицу.

В пресс-службе регионального МЧС «Омск-информу» не смогли сообщить, что именно случилось в гостинице. Не исключено, что в здании проводили учения.

Отметим, что отель 50/60 единственный в Омске прошел аккредитацию и получил категорию «Пять звезд». Гостиница открылась в 2023 году. До мая она была четырехзвездочной.