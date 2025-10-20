Омичи жестоко расправились с редкой и красивой птицей

Спасти пернатое чудо не удалось.

Сегодня, 20 октября, омичи сообщили об ужасающей находке. Прохожие подобрали на улице раненую сову (длиннохвостую неясыть).

Как рассказали очевидцы, кто-то намеренно перебил величественной птице ноги и повредил внутренние органы. Спасти пернатую красавицу было невозможно.

– Кто-то решил, что может просто взять и лишить ее жизни ради забавы. До последнего момента надеялись, что сможем ей помочь, но, увы, – рассказали омичи в телеграм-канале «Новости Омска | Жесть».

Нашедшие сову на улице сообщили, что рядом с птицей лежал пластмассовый прут, которым, предположительно, и была покалечена птица. Кто и для чего издевался над неясытью – неизвестно.

Длиннохвостая неясыть – ночной хищник, предпочитающий маленьких мышей и птенцов, однако ей хватает сил и смелости для нападений на жертв побольше. Птица может атаковать и человека, но даже при своих острых когтях и среднем весе около килограмма, убить вряд ли сможет.

Ареал обитания птиц обширен: длиннохвостые неясыти живут на территориях от Скандинавского полуострова до Японии, предпочитая селиться в лесах. В городе встретить ее практически невозможно.