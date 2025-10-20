Регоператор показал омский завод по переработке отходов участнице форума из ЛНР

Кроме того, участники форума смогли побывать на экопункте в Октябрьском округе Омска.

Жительница Алчевска Екатерина Бригалда побывала на экскурсии на заводе по сортировке твердых коммунальных отходов в Омске. Визит был организован региональным оператором по обращению с ТКО в рамках форума «ИННОСИБ».

Предприниматель из ЛНР представила на форуме проект по производству тротуарной плитки с использованием переработанного пластика. Инициатива направлена на развитие практики раздельного сбора отходов и создание экологически ответственного производства в Алчевске.

Вместе с Екатериной Бригалдой предприятие посетили представители Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьёв и Ринат Валитов. Для гостей организовали ознакомительную экскурсию, включавшую демонстрацию технологий сортировки отходов и показ того, как вторичное сырьё используется в дальнейшем производственном цикле.

Участники также побывали на экопункте в Октябрьском округе Омска, где смогли увидеть, как в городе работает система раздельного сбора мусора и приём вторичных материальных ресурсов.

Региональный оператор отметил, что подобные инициативы позволяют обмениваться опытом между регионами и странами, а также показывают, как экологическая трансформация может быть реализована на практике.

– Внедрение современных технологий переработки и использование вторичного сырья открывают новые возможности для бизнеса и делают экологию частью повседневной культуры, – подчеркнули в компании.

Регоператор продолжает работу по популяризации принципов устойчивого развития и формированию у жителей ответственного отношения к окружающей среде.