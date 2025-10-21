Благодаря ОНПЗ студенты базовой кафедры смогут получить две специальности одновременно

Будущие нефтепереработчики теперь могут параллельно осваивать экономику или управление в технических системах. Программа реализуется на базовой кафедре «Газпром нефти» и призвана сформировать универсальных инженеров для высокотехнологичных производств.

Григорий Овесов

В Омске студенты базовой кафедры «Газпром нефти» в ОмГТУ начали осваивать программу двойной специализации. Помимо основной профессии нефтепереработчика, они смогут получить второе высшее образование – «Управление экономикой предприятия» или «Управление в технических системах».

Такая кросс-функциональная программа стала частью долгосрочной стратегии Омского НПЗ по формированию кадрового резерва. Ее цель – подготовить инженеров-универсалов, которые сочетают глубокие технические знания с пониманием экономических процессов. Это позволит будущим специалистам не только разрабатывать и внедрять современные технологии, но и оценивать их эффективность на производстве.

Базовая кафедра «Газпром нефти» была открыта в ОмГТУ в 2014 году. За это время в нефтеперерабатывающей отрасли трудоустроились более 200 выпускников. Совместные образовательные инициативы предприятия и вуза формируют основу для промышленного развития региона и создают молодым специалистам возможность строить карьеру, не уезжая из Омска.

– Базовая кафедра «Газпром нефти» в ОмГТУ решает две ключевые задачи: создает мощный кадровый фундамент для промышленного развития Омской области и предоставляет нашей талантливой молодежи четкую перспективу для самореализации без необходимости переезда в другие регионы, – рассказала министр образования Омской области Ольга Степанова.

Как отмечает министр, компания «Газпром нефть» работает на долгосрочное будущее Омской области, обеспечивая приток в экономику высококвалифицированных, современных специалистов.

– Для нас, как для современного предприятия, недостаточно просто закрывать вакансии, – подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Мы формируем кадровый резерв, воспитывая инженеров-универсалов, которые способны не только решать сложные технологические задачи, но и просчитывать их экономический эффект. Программа двойной специализации в ОмГТУ – это наш стратегический ответ на вызовы времени.

ОНПЗ продолжает инвестировать в наиболее талантливых и мотивированных молодых специалистов с целью предоставить им лучшее образование и карьерные перспективы на одном из самых технологичных предприятий страны.