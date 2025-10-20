На райцентр в Омской области надвигается коммунальная катастрофа

Черлакский поселок рискует остаться без воды и замерзнуть зимой.

omskinform.ru Коммунальные службы Черлака забили тревогу по поводу критического состояния водозаборной трубы, снабжающей поселок водой и отоплением. По словам сотрудников МУП «Теплоснабжение» и «Тепловодоснабжение», без немедленной помощи поселок рискует остаться без жизненно важных ресурсов на весь зимний период.

Как рассказали коммунальщики в открытом письме главе Черлакского района Алексею Меркушову, основная труба водозабора, берущая воду из Иртыша, сильно засорилась, что снижает напор воды и качество водоснабжения. Жители уже жалуются на грязную воду. Работники утверждают, что существует угроза полного прекращения подачи воды, что парализует функционирование котельных, ведь в них отсутствуют резервуары для запасов.

omskinform.ru

Коммунальщики пытались самостоятельно очистить трубу, но у них нет подходящего оборудования, поэтому усилия оказались неэффективными. Времени на принятие решения остается немного: зимой река замерзнет, и проведение любых работ станет невозможным.

Представители администрации района подтвердили «Городу55» осведомленность о проблеме, отметив, что насос продолжает качать воду, но напор действительно слабый. Они уточнили, что очистка трубы осуществляется поэтапно: первый этап – промывка русла Иртыша земснарядом – уже проведен, и это дало положительный эффект. Сейчас готовится следующий этап – ищется необходимая техника, а финансирование выделено из районного бюджета. Пока поводов для паники нет, считают чиновники.