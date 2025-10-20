Омича, рекламирующего написание дипломных работ, «сдали» антимонопольщикам

В ведомстве это предложение посчитали незаконным.

Stable Diffusion Омское УФАС признало ненадлежащей рекламу написания дипломных и курсовых работ. Как сообщает антимонопольная служба, на эту рекламу пожаловался один из местных жителей, который получил ее против своего желания.

– Предлагаю помощь в выполнении сессии под ключ СИБИТ И СРШБ, дешевые и приемлемые цены. Также делаю отдельно попредметно курсовые работы, дипломы, рефераты… – сообщение такого содержания он получил в мессенджере WhatsApp.

Кроме того, реклама услуг по подготовке таких работ запрещена законом.

Отметим, что нарушителю не успели выдать предписание об устранении нарушения. Он сам удалил рекламу раньше.