·Авто

Омских водителей массово штрафуют за громко ревущие моторы

Общая сумма штрафов уже приближается к 30 тысячам рублей.

С 1 августа у сотрудников ГИБДД появилась возможность штрафовать владельцев транспортных средств с громко ревущими моторами. С этого момента омские госавтоинспекторы оштрафовали уже 57 водителей. Каждый заплатил 500 рублей.

– В Госавтоинспекцию ежедневно поступают обращения граждан о нарушениях тишины «громко ревущими моторами». Транспортный шум особенно мешает омичам в ночное время, – отметили в ГИБДД.

Например, на улице Дмитриева правоохранители остановили Subaru Legacy, за рулем которого находился 30-летний омич. Измерение уровня шума показало превышение стандартов. На мужчину составили протокол. Кроме того, автовладельцу вручили требование переделать автомобиль, чтобы он соответствовал закону, иначе регистрацию транспортного средства аннулируют.

