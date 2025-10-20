Платят до 80 тысяч: омские пенсионеры бросились подрабатывать курьерами и таксистами

Пожилым людям все чаще стали предлагать выгодную подработку.

omskinform.ru

Омские пенсионеры стали чаще искать подработку. По данным аналитиков «Авито», омские бизнесмены в третьем квартале этого года стали чаще предлагать частичную занятость пенсионерам.

Эксперты подсчитали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на подрабатывающих омичей пенсионного возраста вырос на 12 %. В среднем работники пенсионного возраста могут заработать 48,2 тыс. рублей в месяц.

Самой популярной «шабашкой» для пенсионеров стала подработка в такси. Бизнес по развозу омичей предлагает работу в два раза чаще: спрос вырос на 102 %. Частичная занятость за рулем принесет пенсионеру 64,1 тыс. рублей в месяц.

Также компании стали чаще предлагать пенсионерам вакансии курьеров, причем количество таких предложений выросло на 55 %. Средняя зарплата для пенсионеров-курьеров с неполной занятостью достигает примерно 49,7 тыс. рублей в месяц.

Аналогично увеличилось число предложений для водителей-экспедиторов. Спрос на частично занятых пенсионеров в этой отрасли «подрос» на 43 % за год. В среднем работнику предлагают зарплату 78 тыс. рублей в месяц при частичной занятости.

Аналитики также отметили, что средние зарплаты указаны для неполного рабочего дня и реальный заработок может варьироваться в зависимости от профессии, количества отработанных смен, характера выполняемой работы и других дополнительных факторов.