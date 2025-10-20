Разбойники в чулках ворвались в дом омичей и забрали 600 тысяч

Один их преступников оказался родственником своих жертв.

В деревне Коновалово Тарского района Омской области произошло ограбление. В дом к 72-летнему мужчине, его 59-летней жене и 41-летнему пасынку ворвались двое в чулках и капюшонах на лицах.

Как сообщили в полиции, грабители требовали денег. Они избили домочадцев, забрали 600 тыс. рублей и скрылись.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 38-летний племянник пострадавшего пенсионера. Ранее судимый мужчина привлек к очередному преступлению такого же незаконопослушного приятеля.

На мужчин завели уголовное дело о разбое с незаконным проникновением в жилище. На время расследования обоих заключили под стражу. Им грозит колония на срок от 7 до 12 лет.

Похищенные деньги изъяли и вернут пенсионеру.