«С возвращением домой!»: в Омске после капитального ремонта открылся лицей № 29

Торжественную линейку провели в рамках празднования Всероссийского дня лицеиста.

Таня Бережная В Амурском поселке города Омска после капитального ремонта открылся лицей № 29 – торжественную линейку провели в рамках празднования Всероссийского дня лицеиста. Масштабную реконструкцию здания, построенного в 1968 году, выполнили в рамках президентской программы модернизации образовательных учреждений. Подрядчиком выступил ООО «Омск Сайдинг Инвест».

– Эта школа практически была разобрана до голых стен, здесь проведен огромный объем работ, – рассказывает генеральный директор предприятия Хусайн Закриев.

Таня Бережная

Объект ни разу с момента постройки не ремонтировался, подрядчиком были заменены все коммуникации, выполнены электромонтажные, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы. Была обновлена кровля, потолки, межэтажные перекрытия и полы; окна и двери, лестницы. Заменена входная группа, смонтирован новый фасад. Вокруг проведены благоустроительные работы.

коллаж

Событие для Амурского поселка – нерядовое. Обновления лицея ждали, за работой наблюдали. Когда увидели, как заканчивают фасад, радовались. В лицее учатся 927 ребят со всего микрорайона. 10 ноября 2025 года он вновь примет своих учеников.

Таня Бережная

На пришкольной площадке провели торжественную линейку-открытие. Ее посетили почетные гости, перемены в учебном заведении оценили губернатор Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест, председатель Омского городского Совета Владимир Корбут.

– Уверен, что эта школа не один десяток лет прослужит омичам. Здесь созданы самые современные условия для того, чтобы ребята учились, получали хорошие оценки, поступали в омские вузы, колледжи и становились достойными гражданами России, – отметил глава региона Виталий Хоценко.

Таня Бережная

В Омской области сдано 17 объектов, до конца года будет открыто еще десять, и в целом до конца 2027 года более 70 объектов образования получат вторую жизнь, вдохнуть ее – задача подрядчиков.

– Я помню эту школу, какой она была, и я рад, что она приобретает новый вид. Хочется поздравить всех с новосельем. В добрый путь! – обратился с напутственным словом к ученикам мэр города Сергей Шелест.

Таня Бережная

Лицей получился яркий – и снаружи, и внутри. В классах появилась новая мебель, мультимедийное оборудование, в просторных рекреациях ребята смогут отдыхать, играть, общаться. Обновлены актовый и спортивный залы, столовая.

– Всем, кто внес вклад в доброе дело, спасибо, – сказала директор лицея № 29 Юлия Агафонова. – Это для наших детей, для нашего будущего, для следующих поколений. За время ремонта мы поняли, что мы – семья, а лицей – это наш второй дом. Пусть он наполняется улыбками, смехом, всегда процветает, и пусть в нем всегда живет добро! С возвращением домой!

Таня Бережная

У директора есть мечта – высадить яблоневую аллею и посадить кусты рябины, чтобы территория лицея выглядела красиво. Думается, что в этом ей помогут родители, они тоже сказали свое слово на открытии. Год шли ремонтные работы, зато сейчас новенькие стены будут только в помощь.

– До реконструкции все выглядело совершенно по-другому. Да, делался косметический ремонт, помогали родители, но сейчас здание преобразилось кардинально. Красивая, современная, светлая школа. Думаю, здесь и учеба будет отличной. В такой атмосфере и мы, родители, с удовольствием бы поучились, – сказала член родительского комитета Анна Бабиева.

Таня Бережная

ООО «Омск Сайдинг Инвест» подарил ученикам сертификат на 981 000 рублей на следующий сезон в омский парк «Вокруг света» на «Зеленом острове» – это еще один актив компании.

– Капремонты школ – это для нас пилотные проекты. Я думаю, что мы справимся с этой задачей и в дальнейшем будем это направление развивать. Все будет зависеть от того, насколько будет необходимо проводить в городе и в области капремонты. Сейчас у нас есть объект в Таре – это общежитие в 5000 квадратов. Ремонт начали, практически завершен демонтаж, – рассказал Хусейн Закриев. – Мы производим строительные материалы, которые необходимы нашим объектам, что дает нам возможности работать быстрее. Для лицея № 29 были произведены строительные материалы на омских производственных мощностях: оконные группы, москитные сетки, флагштоки, кованые перегородки. Для улицы – лавочки и урны.

Таня Бережная

Лицей № 29 – это третий объект ООО «Омск Сайдинг Инвест». До этого уже открывали 21-ю и 11-ю школы. В самое ближайшее время ожидаются торжественные перерезания ленточек в школах № 14 и 79. Там очень высокая степень готовности.