·Общество

Из-за ноябрьских праздников омичам выплатят пенсии в непривычное время

Их начнут перечислять раньше.

В ноябре россияне получат пенсии раньше обычного, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, из-за праздничных дней выплаты начнут начислять уже 1 ноября.

– В ноябре 2025 года график выплат пенсий будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства, – сказал Говырин в комментарии агентству «РИА Новости».

Напомним, 4 ноября в России празднуют День народного единства. Согласно производственному календарю на 2025 год, суббота, 1 ноября, будет рабочим днем, затем последуют три выходных: 2, 3 и 4 ноября. Постпраздничная рабочая неделя будет трехдневной.

