«Сидят в куртках и ботинках»: в омской школе замерзают первоклашки

В кабинете не работает батарея.

Яндекс карты

В Омске родители пожаловались на низкую температуру в школе № 113, находящейся по адресу: улица 18-я Северная, 91 (Центральный округ города). По словам омичей, в кабинете, где учатся первоклассники, температура не поднимается выше +10 °C.

Как рассказали родители в телеграм-чате депутата Госдумы и бывшего мэра Омска Оксаны Фадиной, дети вынуждены сидеть на уроках в куртках и зимних ботинках.

– У первоклашек в кабинете +10 °C. Дети сидят в куртках и зимней обуви. А конкретно в кабинете № 112 даже на сегодняшний день не работает батарея, – рассказала омичка в телеграм-чате «Фадина общается 2.0».

Также родители сообщили, что фасаду здания требуется ремонт, который департамент образования Омска пообещал оплатить, но лишь наполовину. Ремонт фасада оценили в 110 тыс. рублей, департамент готов покрыть 60 тысяч. Остальную сумму предложили собрать родителям учеников.

Как прокомментировали в городской администрации, сбор денег на ремонт фасада школы – рекомендация.

– Решения родительского комитета о помощи родителями (законными представителями) учреждению носят рекомендательный характер, – отметили в мэрии.

Также власти сообщили, что родители сами могут выбирать размер пожертвований, основываясь на своем финансовом положении.

Администрация города также отметила, что в прошлом учебном году здание школы № 113 прошло техническое обследование. В этом году запланирован ремонт карниза, средства на работы уже выделены, а подрядчика выберут через аукцион. Вопрос о ремонте фасада остался открытым.