Жителю Омска дали 9 лет за убийство гостя, перепутавшего кухню с туалетом

Кассационный суд оставил в силе приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу стороны защиты по делу 33-летнего жителя Омска. Ранее, в феврале 2025 года, присяжные заседатели признали его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Суд приговорил мужчину к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, в ночь с 22 на 23 мая 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с малознакомым участником застолья, который справил нужду в кухне квартиры. В ходе конфликта осужденный нанес оппоненту несколько ударов ногами, после чего тот был доставлен в больницу, где позже скончался от полученных травм.

Осужденный не признал свою вину, утверждая, что действовал в целях самообороны. По результатам рассмотрения представления прокурора суд апелляционной инстанции увеличил срок наказания до 9 лет лишения свободы.

Защита осужденного, в свою очередь, подала кассационную жалобу, указав на противоречия в вердикте присяжных, недоказанность обвинения и чрезмерную суровость назначенного наказания.

Кроме того, осужденный настаивал на пересмотре выводов судебно-медицинской экспертизы, поставив под сомнение установленные ею степень тяжести травм потерпевшего и причину его смерти.

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции не нашла оснований для удовлетворения доводов защиты.